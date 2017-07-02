يقودها أبو دجانة البتار وأُلقي القبض على 5 أفراد يتواصلون معها

شبكة تجنّد شباب جزائريين بـ داعش سوريا عبر فايسبوك و تويتر

عالجت محكمة جنايات العاصمة أمس، ملف جماعة إرهابية تنشط بالخارج تتكون من سبعة أشخاص، اثنين منهم في حالة فرار لتواجدهما بالأراضي السورية ضمن صفوف التنظيم الارهابي داعش ، غير أنهما بقيا على تواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي الفايسبوك و السكايب مع جزائريين من بينهم المتهمون الخمسة في القضية، وهم شبان في العقد الثاني والثالث من العمر ينحدرون من ولايات العاصمة وسطيف، بغية تجنيدهم في صفوف داعش .

حسبما ذكر في جلسة المحاكمة، فإن التوصل إلى المتهمين كان بناء على معلومات بلغت مصالح الأمن بخصوص أشخاص حاولوا تأسيس شبكة لتجنيد الشباب الجزائري للالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية الشام والعراق على رأسها المدعو م، فارس المعروف باسم أبو دجانة البتار ، الذي سافر إلى سوريا بتاريخ 8 جانفي 2014 وبأن شخص يدعى ب، محمد أمين يوجد على مستوى مطار هواري بومدين بصدد الالتحاق بالتنظيم بعد السفر إلى تركيا، وبناء على ذلك تنقلت ذات المصالح إلى المطار بتاريخ23 أفريل 2015 عندما تم إلقاء القبض على المتهم ب، محمد أمين البالغ من العمر 31 سنة العامل في مجال الترصيص الذي كان متوجها إلى إسطنبول، وأثناء استجوابه من قبل الضبطية القضائية صرح أنه فعلا كان متوجها إلى سوريا في إطار الإغاثة تعاطفا مع الشعب السوري لإسعافه ومساعدته نافيا التحاقه بتنظيم داعش ، ليتراجع عن تصريحاته فيما بعد، وفي إطار التحريات التي قامت بها المصالح المختصة في مجال المحادثات، تم التوصل إلى أن المتهمين في القضية كانوا على تواصل عبر الفايسبوك و السكايب مع المدعو أبو دجانة البتار و أبو معاد العاصمي وشرطي بتنظيم داعش وأشخاص آخرون يتواجدون بالأراضي السورية يعملون على تجنيد الشباب الجزائري، وتم التوصل إلى كل من ل، محمد نجيب البالغ من العمر 28 سنة القاطن بالمحمدية، ط، علي البالغ من العمر 45 سنة، وهو ناقل عمومي من بلدية براقي و ا، إسحاق وهو تاجر من ولاية سطيف الذي تبين أنه كان ينسق مع أربعة أشخاص كانوا يرغبون في الالتحاق بتنظيم داعش وأن جميع المتهمين كانوا على تواصل مع المدعو أبو دجانة البتار وآخرون بالتنظيم الإرهابي عبر عدة حسابات بأسماء مستعارة عبر شبكة الفايسبوك و السكايب من بينهم المتهم ه، عبد الرحمان وهو كهربائي يعمل بميترو الجزائر من بلدية الكاليتوس الذي توبع بالإشادة بالأعمال الارهابية، بعدما اعترف أنه فعلا كان يتواصل مع أبو دجانة البتار و أبو معاد العاصمي عبر الفايسبوك وكانوا يتحدثون عن الأوضاع السياسية الراهنة بسوريا، وإثر ذلك تم إلقاء القبض على المتهمين الخمسة الذين أنكروا أمس، أمام محكمة جنايات العاصمة التي تابعتهم بتهم الانخراط والنشاط في جماعة إرهابية تنشط خارج التراب الوطني، الإشادة بالأعمال الإرهابية والشروع في الانخراط والنشاط في جماعة إرهابية تنشط خارج التراب، كل ما نسب إليهم، بحيث نفى المتهم ل، محمد نجيب ، الذي سبق أن توبع في قضية إرهابية واستفاد من البراءة أنه كان على تواصل مع أشخاص من تنظيم داعش من بينهم أبو دجانة وأنه حدث المتهم ط، علي بالمحادثات التي تجري بينهم وأنه فتح لهذا الأخير حساب تحت اسم بوبو ليلو للتواصل معهم والالتحاق بصفوف داعش ، ومن جهته ط، علي نفى الوقائع المسندة إليه وأنه تعرّف على المتهم الأول بالسجن لمتابعة في قضية إرهابية، أما عن المتهم ب، محمد لمين الذي أُلقي القبض عليه بالمطار، فقد أكد أنه كان مسافرا إلى تركيا لإحضار سلع تخص عمله، وعلى أساس الوقائع المتابع بها المتهمون التمس ممثل النيابة العامة عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ومليوني دينار غرامة مالية في حق المتهمين الفارين م، فارس المدعو أبو دجانة البتار و خ، جمال ، فيما التمس عقوبة 10 سنوات في حق باقي المتهمين عدى المتهم ه، عبد الرحمان المتابع بالإشادة بالأعمال الإرهابية الذي طالب بتسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضده.