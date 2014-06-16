لإجراء تحقيق تكميلي وسماعه في ملفين منفصلين عن حادثة إهانة قاضٍ

تمديد الوضع تحت النظر في حق المحامي محسن عمارة

قرر وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة أمس، تمديد الوضع تحت النظر في حق المحامي محسن عمارة الذي تم توقيفه الجمعة الفارطة على خلفية تورطه في إهانة قاضٍ بذات المحكمة ومحامٍ ورجال من القوة العمومية يوم الخميس، من أجل إجراء تحقيق تكميلي وإعادة استجواب المتهم من قبل الضبطية القضائية في ملفين منفصلين، وقد شهدت عملية توقيف المحامي الموقوف عن مهامه بقرار من نقابة المحامين بالعاصمة جدلا واسعا وسط رواد الفايسبوك، بعد نشر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق وسط على أساس أنها عملية اختطاف.

تم توقيف المحامي محسن عمارة المشطوب من قائمة المحامين بالعاصمة، على خلفية الأحداث التي جرت بجلسة المحاكمة بمحكمة بئر مراد رايس الخميس الماضي عندما كان المحامي مؤنس لخضاري يرافع في قضية أحد موكليه، مستدلا ببعض الوثائق، حيث طالبه دفاع خصمه بتمكينه منها ليرد عليه بأنها مدرجة في الملف القضائي، ليتدخل عندها محسن عمارة الذي كان يجلس في الصف الأمامي وهو يرتدي قميصا أبيض اللون ويطلب من مؤنس لخضاري منح دفاع الخصم الوثيقة التي طلبها، وهو ما أثار غضب المحامي لخضاري الذي طلب من هيئة المحكمة إسكات المتدخل وإخراجه من قاعة المحاكمة، وأثناء ذلك خرج هذا الأخير ليعود بعد لحظات مرتديا الجبة السوداء طالبا من هيئة المحكمة تحرير إشهاد له حول الواقعة التي اعتبرها إهانة لشخصه ، مما أدى إلى وقوع مشادات كلامية بينه وبين المحامي لخضاري وكذا القاضي رئيسة الجلسة التي أمرت عناصر الشرطة بإخراج المحامي المشطوب من القاعة وتوقيف جلسة المحاكمة للحظات، وقامت أثناءها النيابة باتخاذ الإجراءات القانونية ضدّه، ليتم توقيفه في اليوم الموالي عند مغادرته مسجد حي إقامته ببلدية بئر خادم بعد صلاة الجمعة من قبل مصالح الضبطية القضائية، ثم اقتياده إلى مركز الشرطة، وتم تقديمه يوم أمس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئرمراد رايس الذي أمر بتمديد الوضع تحت النظر لإجراء تحقيق تكميلي في القضية، ليتم سماعه في ملفين منفصلين تأسست نقابة منظمة المحامين لناحية الوسط والخزينة العمومية كطرفين مدنيين.