تتكون من 13 عضوا منهم 03 في حال فرار

تأجيل ملف جماعة إرهابية وضعت متفجرات لاستهداف قوات الأمن بالبليدة

خططت جماعة إرهابية خطيرة تتكون من 13 متهما من بينهم ثلاثة ما زالوا في حال فرار لارتكاب عدة أعمال إجرامية بمنطقة البليدة، بعدما أوكلت لهم مهمة جمع معلومات عن قوات الأمن وزرع قنابل تقليدية الصنع ذات تحكم عن بعد في مسالك قوات الأمن، مستهدفين بذلك قوات الدرك الوطني والحرس الجمهوري على الطرقات، من خلال وضع قنابل تقليدية الصنع، تفجر بعضها وقتل وأصيب فيها عدد من قوات الأمن في مناطق مختلفة، فيما باءت عمليات أخرى بالفشل.

تمكنت مصالح الأمن من تفكيك هذه الجماعة الإرهابية التي أوقف عشرة من أفرادها الذين مثلوا أمام محكمة جنايات العاصمة أمس، لمواجهة تهم الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة، وحيازة واستعمال أسلحة وذخائر ومواد متفجرةو والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب محاولة القتل العمدي، قبل أن يقرر القاضي تأجيل القضية إلى الدورة المقبلة. وتم التوصل إلى أفراد الجماعة بعدما تلقت المصالح العسكرية للأمن بالبليدة معلومات من مصدر موثوق تفيد بأن المدعو م. بلال التحق بالجماعات الإرهابية بعد خروجه من السجن بتاريخ 20 أفريل 2011 بسبب قضية تتعلق بدعم وإسناد جماعة إرهابية مسلحة رفقة صديقه ب. كمال . ومواصلة للتحقيق، قامت عناصر الأمن بتاريخ 29 أكتوبر 2011 بإيقاف المدعو م. بلال الذي صرح أنه التقى ب، كمال قرب مقبرة أولاد علال ببلدية لقاطة وكان رفقته الإرهابيان ت. زهير و ح. سعيد ، وكان الثلاثة حاملين أسلحة من نوع كلاشنيكوف ، فكلفه المدعو ب. كمال بجمع المعلومات عن قوات الأمن وزرع القنابل تقليدية الصنع ذات التحكم عن بعد في مسالك قوات الأمن، وبعد نحو يومين من اللقاء سلمه ب. كمال كيسا بلاستيكيا يضم قنبلة تقليدية الصنع، وتتمثل في قارورة من البلاستيك مملوءة بمادة متفجرة موصولة بهاتف نقال، كما منحه هاتفا نقالا، فقام بوضع القنبلة بمحاذاة محل لخدمات الهاتف بكدية العرايس، يتردد عليه أفراد الحرس البلدي، وحاول تفجير القنبلة لكن دون جدوى، ثم استرجعها الإرهابيون الثلاثة. وصرح المتهم أن الجماعة كلفت الإرهابي د. مولود بوضع قنبلة على حافة الطريق الوطني 5 لاستهداف دورية الدرك الوطني، وزرع أخرى على الطريق الوطني رقم 68 الرابط بين عين الحمراء وبرج منايل وكاب جنات، تم تفجيرها عند وصول شاحنة يقودها المدعو ع. توفيق ممون الثكنة العسكرية القريبة من المكان، وأصيبت الشاحنة بأضرار مادية إلا أن صاحبها لم يصب بأي أذى، إضافة إلى استهداف سيارة من نوع كليو يقودها عسكري، ورفقته العسكريان ب. عبد الرحمان و ك. مصطفى اللذان قتلا جراء التفجير.