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خلال السداسي الأول من السنة الجارية

تورط 30 قاصرا في 742 جريمة إلكترونية

  16 جويلية 2017 - 20:50   قرئ 1026 مرة   0 تعليق   محاكم
تورط 30 قاصرا في 742 جريمة إلكترونية

عالجت الفرق المختصة في مكافحة الجرائم المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، خلال السداسي الأول من السنة الجارية 742 قضية تتعلق بجرائم الأنترنت والتي تنطوي تحت لواء الجريمة الإلكترونية، حيث سجل على إثرها تورّط 720 شخص من بينهم 30 قاصرا.

 

كثر الحديث مؤخرا عن الجرائم الالكترونية والتي لاقت انتشارا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي دقع بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى تكثيف جهودها الرامية لمحاربة كافة أنواع هذه الأخيرة وعليه تمكنت ذات المصالح من معالجة قضايا تتعلق بالمساس بالأشخاص، التشهير، والقذف، جرائم المساس بأنظمة الحاسب الآلي، اختراق الأنظمة المعلوماتية، الاطلاع وتحريف البيانات، الجرائم التقليدية التي تستعمل في التكنولوجيات كالتهديد والنصب الاحتيال.

في هذا الصدد، برمجت المديرية العامة للأمن الوطني عدة دورات تكوينية حول الوقاية ومكافحة جريمة المواقع الافتراضية، حيث تأتي في إطار تجسيد مساعي السيد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، لتوفير دورات تكوينية تقنية عالية المستوى في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية ومسايرة فرق المحققين من الشرطة لأحدث التكنولوجيات والتحكم فيها، والاطلاع على الأساليب المعتمدة دوليا في الوقاية والمكافحة من الجريمة الإلكترونية، هذا ويبذل الأمن الوطني جهودا معتبرة في الوقاية والتحسيس من هذه الجرائم الناجمة عن سوء استعمال الشبكة العنكبوتية خاصة من طرف الشباب والأطفال باللجوء إلى العمل الاستباقي لإزالة الأخطار المحتملة وحماية الأفراد والمجتمع من هذا النوع من الجرائم الالكترونية، وهذا ما تسعى إليه المديرية العامة للأمن الوطني من خلال تنظيم مثل هذه الدورات التكوينية المتخصصة، وعليه تدعو ذات المديرية المواطنين أخذ الحيطة والحذر اثناء استعمال الانترنيت لتفادي عمليات النصب والاحتيال وكل اشكال الابتزاز، وضرورة اتباع الطرق الآمنة أثناء التعامل مع التقنية الحديثة، وتجاهل الرسائل الواردة غير الموثوق بها التي ترد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما تدعو أولياء الأمور متابعة أبنائهم وتوجيههم لتجنيبهم الوقوع ضحايا لهذه الجرائم.

منيرة طوبالي

 

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