6 سنوات حبسا لموظفي الصيدلية المركزية استولوا على قارورات «ريفوتريل»   

أصدرت محكمة الحراش أمس، عقوبات تتراوح بين البراءة و6 سنوات حبسا نافذا في حق 4 موظفين بالصيدلية المركزية للمستشفيات الكائن مقرها بوادي السمار، تورطوا في سرقة 2800 قارورة من أدوية مخدرة نوع «ريفوتريل» منتهية الصلاحية من مخزنها، بحيث أدين ثلاثة متهمين بـ 6 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية.

يتعلق الأمر بكل من «ب، خ» «ط، ع» و «ش، م، ب» عن تهمة تكوين جماعة أشرار وبيع وعرض مؤثرات عقلية وتهمة المشاركة مع جنحة خيانة الأمانة، فيما أدين المتهم الرابع «س، و» بعقوبة عام حبس موقوف النفاذ و20 ألف دينار غرامة مالية نافذة عن تهمة خيانة الأمانة مع تبرئته من باقي التهم، مع الزام المتهمين بدفع مبلغ مليون دينار بالتضامن إلى الطرف المدني، كما استفاد كل من «ب،م» و«ش، ك» من البراءة، وقد جاء هذا الحكم بعدما التمس ممثل الحق العام عقوبة 15 سنة حبسا نافذة.وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن التوصل إلى المتهمين في القضية كان عقب توقيف أحدهم بمنطقة براقي بداية شهر رمضان المنصرم، من قبل مصالح الأمن الحضري بالمنطقة بعدما ضبط بحوزته كيس بلاستيكي يحوي 152 قارورة بها سائل مخدر من نوع «ريفوتريل» منتهي الصلاحية كان بصدد تسليمه لشخص آخر من أجل ترويجه بمنطقة القبة، وأثناء استجوابه كشف عن هوية شركائه -على رأسهم عون أمن ووقاية، عون نظافة وموظف بمصلحة التوجيه والإعلام بالصيدلية المركزية- الذين ألقي عليهم القبض عقب التحريات التي باشرتها مصالح الأمن، التي توصلت من خلال تحقيقاتها أن المتهمين تمكنوا من سرقة 2800 قارورة دواء من مخزن الصيدلية المركزية، التي تم تهريبها بسيارة الصيدلية المركزية لتفادي تفتيشها عل خمس مراحل، بحيث كان يقودها موظف بمصلحة التوجيه والإعلام بالصيدلية المركزية، كما تبين أن المتهمون كانوا يروّجون ويبيعون هذه الأدوية بمنطقة القبة، بمبلغ 12 ألف دينار للقارورة الصغيرة على أساس أنها تستعمل في التخدير وكمسكّن لآلام السرطان. من جهته المتهم الثاني -وهو عون نظافة بالصيدلية المركزية- صرح خلال التحقيق أنه أثناء مزاولة عمله بالمخزن أخد قارورة من مخدر «ريفوتريل» منتهي الصلاحية بغرض استهلاكه، ليصبح بعدها مدمنا عليه ما جعلته يقترح على الموظف الذي يعمل بمصلحة التوجيه بعد فترة من ذلك سرقة هذا الدواء من المخزن كونه منتهي الصلاحية ويجري إتلافه، وهو ما وافق عليه هذا الأخير وباشروا بعدها عمليات السرقة بحيث كانوا يعملون على الاستيلاء على قارورات الدواء وترك العلب فارغة في المخزن لتفادي كشف أمرهم، بحيث يتم شحنها على متن سيارة الصيدلية من طرف أحد موظفيها وتهريبها لعدم لفت انتباه أعوان الأمن المكلفين بالمراقبة والتفتيش أثناء الخروج من الصيدلية.وبمثول المتهمين أمام محكمة الحراش حاولوا انكار الوقائع المنسوبة إليهم ونفوا ضلوعهم في تهريب الدواء المنتهي الصلاحية بغرض ترويجه.