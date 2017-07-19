النيابة العامة تلتمس تشديد العقوبة ضد المتهمين

مجلس قضاء العاصمة يفتح ملف اختلاس 8 ملايير سنتيم من كيا موتورز

فتحت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة أمس، ملف اختلاس 8 ملايير سنتيم من شركة كيا موتورز عن طريق اقتناء طوابع جبائية بسعر 500 دج خاصة بالبطاقات الصفراء خلال الفترة الممتدة بين سنتيّ 2013 و2016، والمتورط فيه كل من رئيس مصلحة الوسائل العامة السابق للشركة ومديرين بذات المصلحة، وجهت لهم تهمتا اختلاس أموال خاصة والمشاركة في اختلاس أموال خاصة.

مثل المتهمون من جديد للمحاكمة بعد استئنافهم الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة الجنح بحسين داي القاضية بإدانة المتهم الرئيسي بأربع سنوات حبسا نافذا وبتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حق باقي المتهمين.

حسب الملف القضائي فإن شركة كيا موتورز اكتشفت بعد التدقيق في العمليات الحسابية وجود ثغرة مالية بقيمة 8 مليار و28 مليون سنتيم، ووجهت أصابع الاتهام إلى رئيس مصلحة الوسائل العامة بالشركة وتقدمت بشكوى ضده يوم 20 مارس 2016 لدى المصالح المختصة وهذا بعدما تبين أنه تحصل على سيولة مالية من مديرية المحاسبة والمالية بناء على إمضاء وتأشير مدير الوسائل العامة بذات الشركة المتورط كذلك في القضية بعدما توصلت التحقيقات بأنه تواطأ في عملية الاختلاس.

وبمثول المتهم أمام المحكمة، اعترف بالتهمة المنسوبة اليه، وأكد أن المتهم الثاني ف، محمود الذي كان يشغل منصب مدير الوسائل العامة هو من ألح عليه في عملية الاختلاس، وأن المدعو ب،ر الذي استخلف ف،محمود في منصبه كان على علم بالعملية وتلقوا نظير تسترهم على ما حصل وعدم مراقبتهم للميزانية السنوية مبالغ مالية بالملايير، مشيرا بأنه تلقى هو كذلك مبلغ 2.5 مليار سنتيم من أصل 8 ملايير سنتيم و28 مليون سنتيم المختلسة، كما أشار إلى أنه مستعد لإرجاع المبالغ المالية المختلسة من الشركة عبر دفعات، وأكد أنه سلم للمثل القانوني للشركة صكين احدهما بمبلغ 250 مليون سنتيم والثاني بـ 150 مليون وبعدها بفترة قدم للشركة مبلغ 400 مليون سنتيم نقدا، غير أنه تماطل في دفع باقي المبلغ -حسب ما ذكر في جلسة المحاكمة-

من جهتهم، أنكر بقية المتهمون مشاركتهم في عملية الاختلاس أو علمهم بها وأشاروا إلى أن مسؤول المالية بالشركة هو المسؤول عن الاختلاس الحاصل، وعلى أساس ذلك التمست النيابة العامة تشديد العقوبة على المتهمين.